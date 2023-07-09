لماذا هوت مؤشرات البورصة في أولى جلسات الأسبوع؟

كتبت- شيرين صلاح:

هوت جميع مؤشرات البورصة بنسب حادة خلال تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 3.2 % إلى مستوى 16555 نقطة، وتراجع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 6.9%، وانخفض مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 6.38%.

لماذا هوت أسهم البورصة؟

فسر وسام كامل خبير أسواق المال ومدير بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، تراجع أسهم البورصة بهذه المستويات الحادة إلى زيادة عمليات البيع بالسوق اليوم لتوفير سيولة من أجل الدخول في اكتتاب شركة بلتون الذي يستمر حتى نهاية جلسة يوم الثلاثاء المقبل من أجل زيادة رأسمال الشركة إلى 10 مليارات جنيه مقابل 980 مليون جنيه.

كما أشار إلى أن تراجع البورصة يعود أيضا إلى هبوط أسعار العديد من الأسهم مثل سهم بلتون والقلعة وراية القابضة بنهاية جلسة اليوم الأحد.

وهبط سهم شركة بلتون المالية القابضة بنسبة 20% بنهاية جلسة اليوم الأحد، كما انخفض سعر سهم سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 11.8%، وهبط سهم شركة راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 8.7%.

وهبط سهم شركة بي إنفستمنتس القابضة بنسبة 10.41% بنهاية جلسة اليوم الأحد، وهوى سهم شركة القلعة للاستثمارات المالية بنسبة 16.10%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 1.6% إلى مستوى 17102 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي.