بعد صعود صاروخي.. لماذا ألغيت العمليات على أسهم طاقة عربية بأول يوم تداول؟

كتبت- شيرين صلاح:

ألغت البورصة بنهاية جلسة اليوم الأحد العمليات المنفذة على أسهم شركة "طاقة عربية"، على الرغم من جلسة اليوم كانت الأولى لتداول أسهم الشركة بالبورصة وذلك بعد عقد مؤتمر صباح اليوم للإعلان عن الحدث، وذلك بحسب ما أعلنته البورصة في بيان لها.

ويأتي قرار إلغاء العمليات بعد صعود صاروخي لسعر سهم مجموعة "طاقة عربية" خلال جلسة اليوم الأحد بنسبة أكثر من 83.5 ألف في المئة، وذلك بعد أن بدأ التداول على السهم بسعر القيمة الدفترية 50 قرشا مع بداية جلسة اليوم الأحد، ووصل السعر إلى حدود 418.5 جنيه، قبل قرار إلغاء العمليات، بحسب بيانات موقع البورصة.

وجاء هذا الارتفاع الجنوني على الرغم من أن عدد الأسهم المتداولة خلال الجلسة وصل إلى 1362 سهما فقط، بعدد عمليات على السهم 75 عملية، بحسب بيانات البورصة.

لماذا ألغت البورصة العمليات على السهم؟

قال وسام كامل خبير أسواق المال ومدير بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن وقف تنفيذ العمليات أسهم طاقة عربية بنهاية جلسة اليوم يرجع إلى أن كمية الأسهم المتداولة وعدد التداولات لم يكن كافيا لحدوث هذا الصعود في السهم خاصة مع شركة بحجم مجموعة طاقة عربية والتي يصل رأس مالها إلى حوالي 676 مليون جنيه.

وأضاف كمال، أنه سيتم غدا الاثنين بدء التداول مرة أخرى على أسهم الشركة بالقيمة الدفترية للسهم عند 50 قرشا مع زوال أثر العمليات التي تم إلغاؤها اليوم.

وقالت حنان رمسيس عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن إلغاء العمليات المنفذة على سهم شركة طاقة عربية مع بدء التداول على السهم اليوم بالبورصة قد يؤدي إلى عزوف المستثمرين على تداول السهم لحين استعادة الثقة فيه، والاستقرار على مستوى عادل.

كانت البورصة أعلنت خلال الجلسة عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة طاقة عربية لنحو 414.8 مليون سهم بقيمة نحو 3.692 مليار جنيه.

وكانت لجنة القيد بالبورصة المصرية وافقت على قيد أسهم مجموعة "طاقة عربية"، الشهر الماضي، بغرض التداول المباشر بدون طرح، برأس مال مصدر قدره نحو 676.2 مليون جنيه، وذلك تمهيدا للطرح، بإجمالي 1,352,353,800 سهم بجدول قيد الأوراق المالية المصرية بقيمة اسمية قدرها 50 قرشا للسهم الواحد.

ومجموعة طاقة عربية (إحدى شركات مجموعة القلعة)، وتعمل في توزيع الطاقة وخدمتها المتكاملة في مصر والشرق الأوسط، حيث تغطي الاحتياجات اليومية من غاز طبيعي، وكهرباء، وطاقة متجددة، ومنتجات بترولية، ومياه في 50 مدينة مصرية، لما يزيد عن 1.7 مليون عميل منزلي، صناعي، تجاري، وسياحي.

كما تستثمر مجموعة طاقة عربية في البنية التحتية للطاقة وبنائها، وتشغيلها، وصيانتها؛ بما في ذلك نقل وتوزيع الغاز الطبيعي في 8 محافظات، وتوليد وتوزيع الكهرباء التقليدية والمتجددة، وخدمات معالجة وتحلية المياه بالعديد من المحافظات، بالإضافة إلى تمويل وتسويق المنتجات البترولية وزيوت تشحيم السيارات في جميع أنحاء الجمهورية من خلال محطات "طاقة".