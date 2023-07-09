الملا يتابع إجراءات تنفيذ مجمع إنتاج السيليكون بمدينة العلمين الجديدة

كتب- مصطفى عيد:

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً لمتابعة الإجراءات الجارية لتنفيذ مشروع مجمع إنتاج السيليكون المقرر إقامته بمدينة العلمين الجديدة في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتنفيذ مشروعات القيمة المضافة ذات العائد الاقتصادي المرتفع للاقتصاد المصري.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد، أكد الملا، خلال الاجتماع، الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بهذا المشروع الذي يعد من المشروعات القومية ذات الأولوية لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من مواردنا التعدينية مثل الكوارتز المادة الخام لهذا المشروع لتصنيع السيليكون المعدني كمرحلة أولى.

وأشار إلى أن أهمية المشروع تتطلب الإسراع بوتيرة الإجراءات التنفيذية لتقدم العمل بالمشروع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة واتباع نهج غير تقليدي ومختلف في تنفيذ هذه الإجراءات بما يضمن الإسراع بتنفيذها، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت خطوات تأسيس الشركة المنفذة للمشروع وتحديد الأولويات الخاصة بتنفيذه.

وشهد الاجتماع متابعة إجراءات الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع لإنتاج السيليكون المعدني والتي استعرضها الدكتور أمجد كامل رئيس شركة العلمين لمنتجات السيليكون.

وأوضح كامل الإجراءات الجارية لاختيار استشاري التنفيذ والمقاول العام للمشروع، وتوريد المادة الخام ومدخلات الإنتاج اللازمة، وتم تأمين المادة الخام للمشروع من الكوارتز النقي من مناطق امتياز هيئة الثروة المعدنية.

حضر الاجتماع المهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية، والمهندس أحمد الخليفة وكيل الوزارة للمشروعات، والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني، والدكتور محمد الباجوري مدير عام الشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية.

كما حضر الاجتماع هاني مصطفى رئيس الشركة المصرية للثروات التعدينية، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس عيد مهلل العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية للسبائك الحديدية.