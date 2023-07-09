ارتفاع البطاطس والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الأحد

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار البطاطس والبصل والجزر والفاصوليا والملوخية والخيار البلدي والصوب، في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل تراجعت أسعار الطماطم والباذنجان البلدي والفلفل الرومي.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2.5 و4.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

البطاطس بين 6.5 و9.5 جنيه، بارتفاع جنيه.

البصل بين 10 جنيهات و15 جنيها، بارتفاع 1.5 جنيه.

الكوسة بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الجزر بين 7 و9 جنيهات، بارتفاع 1.5 جنيه.

الفاصوليا بين 12 و16 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بانخفاض جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها، بانخفاض جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 و9 جنيهات.

الملوخية بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، بارتفاع 50 قرشا.

الخيار الصوب بين 9 جنيهات و11 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و7 جنيهات، بارتفاع 1.5 جنيه.

البامية بين 16 و24 جنيها.

ورق العنب البناتي بين 19 و25 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الليمون البلدي بين 10 جنيهات و22 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 10 جنيهات و16 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 10 جنيهات و18 جنيها.

الفراولة بين 7 و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 6 جنيهات و12 جنيها.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 16 و24 جنيها.

الخوخ البلدي بين 18 و35 جنيها.

مشمش صحراوي بين 20 و40 جنيها.