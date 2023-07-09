سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يرتفع بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر، مع منتصف التعاملات، وزاد سعر الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1457 جنيها للجرام.

وصعد الذهب عيار 18 إلى 1873 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2185 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 2497 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 17480 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1925 دولارا للأونصة بنهاية تعاملات يوم الجمعة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بزيادة 14.15 دولار، وبنسبة 0.74% مقارنة بنهاية يوم الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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