انخفاض السكر والمكرونة المعبأة وارتفاع الجبن واللحوم في الأسواق اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار زيت عباد الشمس والسكر المعبأ والمكرونة المعبأة والعدس في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد مقابل مستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له.

وفي المقابل ارتفعت أسعار زيت الذرة واللحوم الطازجة والجبن الأبيض والرومي واللبن المعبأ، في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 26.84 جنيه، بانخفاض 12 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 37.69 جنيه، بارتفاع 5 قروش.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.56 جنيها، بانخفاض 34 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 63 جنيه، بانخفاض 1.63 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 20.8 جنيه، بانخفاض 1.03 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة 22.72 جنيها، بانخفاض 1.19 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 46.94 جنيه، بانخفاض 1.19 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 72.22 جنيه، بارتفاع 3.48 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.63 جنيه، بانخفاض 14 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 210.45 جنيه، بارتفاع 4.37 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 91.67 جنيه، بارتفاع 25 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 35.39 جنيها، بانخفاض 61 قرشا.

كيلو الفول السائب: 36.87 جنيه، بارتفاع 29 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 99.31 جنيه، بارتفاع 7.43 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 178.79 جنيه، بارتفاع 6.01 جنيه.

لتر اللبن السائب: 21.04 جنيه، بانخفاض 32 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 60.67 جنيه، بارتفاع 96 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 27.77 جنيه، بارتفاع 1.15 جنيه.