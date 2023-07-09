المشاط تتوجه لبكين للمشاركة بمنتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة

كتب- مصطفى عيد:

توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى العاصمة الصينية بكين للمشاركة في المؤتمر الأول رفيع المستوى لمنتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، والذي يستهدف مناقشة تعزيز العمل المشترك لتنفيذ "مبادرة التنمية العالمية" التي اقترحها الرئيس الصيني في عام 2021.



وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأحد، يأتي ذلك بهدف إعادة توجيه التنمية العالمية نحو مرحلة جديدة من التوازن والتنسيق الشامل لمواجهة الصدمات العالمية، وتعزيز شراكات إنمائية عالمية أكثر إنصافًا وتوازنًا، وتحقيق المزيد من التآزر من خلال التعاون متعدد الأطراف للإسراع في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.

وقالت الوزارة إن المشاركة المصرية تأتي انطلاقًا من العلاقات القوية مع الجانب الصيني وحرص الدولة المصرية على المضي قدمًا في دفعها نحو مزيد من العمل المشترك الذي ينعكس على جهود التعاون الإنمائي والتنمية المشتركة التي تعزز أولويات التنمية الوطنية.

كما تهدف المشاركة إلى البناء على التعاون القائم لا سيما في مجال البحث العلمي وبناء القدرات للتوسع في مزيد من المجالات، وفقا للوزارة.

ويشارك في المؤتمر وفود رفيعة المستوى من 27 دولة إلى جانب أكثر من 20 وكالة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة إلى جانب المنظمات الدولية غير الحكومية.

ومن المقرر أن تعقد وزيرة التعاون الدولي، خلال مشاركتها في منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، عددًا من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع ممثلي الحكومة الصينية والوكالات والمنظمات التابعة لمناقشة أولويات التعاون المشتركة خلال الفترة المقبلة، كما تشارك في عددٍ من الجلسات النقاشية وورشة العمل.

ويبلغ إجمالى محفظة التعاون مع دولة الصين تبلغ نحو 1.7 مليار دولار لتنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات تنموية مختلفة من بينها الكهرباء والصحة والتعليم والتدريب المهني وغيرها، ومؤخرًا شهدت وزيرة التعاون الدولي مراسم إنهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعى (Misr Sat 2) بالتعاون مع الجانب الصينى، بمقر وكالة الفضاء المصرية.

ويعد مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية والقمر الصناعي "مصر سات 2" لتطبيقات الاستشعار عن بعد من أهم المشروعات التي يجري تنفيذها من موارد المنح الصينية المقدمة إلى مصر حيث يتم تنفيذ المشروعين بمنحتين بقيمة 92 مليون دولار، ويمثل المشروع نموذجًا فريدًا لتبادل المعرفة والتعاون الفعال بين البلدين، وفقا للوزارة.

كما يؤكد المشروع حرص الجانب الصيني على دعم أولويات مصر في تعزيز البحث العلمي بشكل عام ودعم برنامج الفضاء المصري بشكل خاص.