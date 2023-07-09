ارتفاع البوري والمكرونة.. أسعار السمك اليوم الأحد في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار سمك المكرونة السويسي والكابوريا والبوري في سوق الجملة بالعبور، اليوم الأحد مقارنة بنفس مستوياتها أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل انخفضت أسعار السمك البلطي والسبيط والكاليماري.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 66 و70 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 جنيها و110 جنيهات، بارتفاع 15 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 160 و260 جنيها، بانخفاض 20 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 و180 جنيها، بارتفاع 20 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 80 و180 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و110 جنيهات، بارتفاع 10 جنيهات.