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تراجع أسعار الحديد اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

11:44 ص الأحد 09 يوليه 2023

أسعار الحديد

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، بينما ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي بشكل طفيف.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38211 جنيها، بتراجع 422 جنيها.

سعر طن حديد عز: 39108 جنيهات، بتراجع 173 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1928 جنيها، بزيادة 23 جنيها.

سوق مصراوى

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