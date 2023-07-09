البورصة تهبط مع بداية تعاملات أولى جلسات الأسبوع
كتبت- شيرين صلاح:
هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.46% إلى مستوى 17024 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع.
وتراجع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.99%، وانخفض مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.94%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 1.6% إلى مستوى 17102 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي.
سوق مصراوى
-
6 نصائح عليك اتباعها قبل شراء سماعة أذن جديدةتفاصيل
-
أفضل ساعة ذكية مقاومة للماء لعام 2023 بأسعار تبدأ من 299 جنيهاتفاصيل
-
أفضل لاب توب للعمل والدراسة.. بقسط شهري يبدأ من 178 جنيهاتفاصيل
-
3 وصفات صحية وشهية يمكن إعدادها بالهاند بليندرتفاصيل
-
أفضل كابل USB للشحن السريع بأسعار تبدأ من 28 جنيهاتفاصيل
-
أفضل تلفزيون سمارت HD أقل من 4 آلاف جنيهتفاصيل
فيديو قد يعجبك: