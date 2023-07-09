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البورصة تهبط مع بداية تعاملات أولى جلسات الأسبوع

11:09 ص الأحد 09 يوليو 2023

البورصة المصرية

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كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.46% إلى مستوى 17024 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع.

وتراجع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.99%، وانخفض مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.94%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 1.6% إلى مستوى 17102 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي.

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