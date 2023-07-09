تحت 2200 جنيه.. سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1453 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1869 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2180 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 2491 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 17440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1925 دولارا للأونصة بنهاية تعاملات يوم الجمعة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بزيادة 14.15 دولار، وبنسبة 0.74% مقارنة بنهاية يوم الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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