مبادرة المشروعات الخضراء تبحث التعاون المشترك مع الأمم المتحدة للمرأة

كتبت- شيماء حفظي:

اجتمع هشام بدر، المنسق الوطني ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مع كريسيتن أراب، ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، لمناقشة الموقف التنفيذي للتعاون الجاري بين المبادرة والهيئة وأوجه التعاون الأخرى التي يمكن إطلاقها.

جاء ذلك في إطار مخرجات المؤتمر الذي عقدته المبادرة أواخر الشهر الماضي لإطلاق شراكة للتعاون مع الأمم المتحدة بمصر والمنظمات التابعة لها، بحسب بيان من المبادرة اليوم.

وقال السفير هشام بدر إن المرحلة الثانية من المبادرة تستهدف تشجيع المزيد من الفئات للخروج بحلول بيئية مبتكرة، وإن هناك اهتماما خاصا لتشجيع المزيد من السيدات على المشاركة في العمل المناخي.

وأشار بدر إلى تخصيص المبادرة، فئة للمشروعات المتعلقة بالمرأة، في إطار العمل على تمكين المرأة والدفع بالاقتصاد الأخضر في مصر.

وأكد على الدور الذي تلعبه المبادرة لتحقيق المزيد من التناغم وتضافر الجهود بين الجهات المختلفة المعنية بتمكين المرأة من خلال تعاون المبادرة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ووجود المجلس القومي للمرأة كأحد الأعضاء في اللجنة التنظيمية للمبادرة.

وذكر بدر أنه بختام تلك الدورة سيتم تمثيل المشروعات الفائزة بمؤتمر المناخ COP28، والذي سينعقد بدولة الإمارات العربية، والحصول على جوائز مالية مُقدمة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وربط المشروعات بجهات شريكة.