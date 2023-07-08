وزير الاتصالات يفتتح مكتبي بريد ويتأكد من سرعة الإنترنت بمنزل بالمنوفية



كتب- علاء حجاج:

أجرى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولة موسعة لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى محافظة المنوفية.

وتفقد الوزير والمحافظ أعمال تنفيذ شبكة الاتصالات، ومد كابلات الألياف الضوئية في قرية شما بمركز أشمون؛ وذلك في إطار المشروع الذي تقوم به الشركة المصرية للاتصالات لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة بقرى مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

وافتتح الوزير مكتبين للبريد هما: مكتب بريد قويسنا، ومكتب بريد شما، وذلك بعد تطويرهما وتزويدهما بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية وخدمات مصر الرقمية للمواطنين.

كما زار وزير الاتصالات منزل إحدى الأسر المستفيدة من خدمات الإنترنت فائق السرعة بقرية شما، حيث دار حوار بين الوزير وأفراد الأسرة ومن بينهم طالب أشاد بجودة خدمة الإنترنت ومعدل السرعة؛ وهو الأمر الذي ساعده في متابعة الدراسة.

وخلال جولته التفقدية؛ أكد طلعت حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجاري تنفيذها بكافة المحافظات للوقوف على أحدث معدلات الإنجاز والتقدم المتحقق وفقا للأهداف المرجوة والجدول الزمني المحدد وتذليل العقبات التي قد تواجه أعمال التنفيذ.

كما أشار إلى حرصه على التواصل بشكل مباشر مع المواطنين بهذه المحافظات والاستماع إلى آرائهم وتحقيق رغباتهم والوقوف على مدى رضاهم عن خدمات الاتصالات والبريد المقدمة لهم.

وأوضح الوزير أن مشاركة الوزارة في مشروع حياة كريمة ترتكز على 4 محاور متوازية وهي تحديث مكاتب البريد وتطويرها، وتوصيل خدمة الإنترنت فائق السرعة لكل المنازل بالقرى من خلال مد كابلات الألياف الضوئية، وتطوير المهارات والثقافة الرقمية لأهالي قرى حياة كريمة، وتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تطوير كافة مكاتب البريد التي تقع في قرى حياة كريمة بمحافظة المنوفية.

ويتضمن برنامج زيارة الوزير للمنوفية توقيع مذكرتي تفاهم بين الوزارة والمحافظة، وكذلك زيارة مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" بجامعة المنوفية، وتفقد مركز خدمة عملاء الشركة المصرية للاتصالات شبين الكوم (1)، وتفقد أحد المدارس الثانوية الصناعية.