وزير الصناعة يبحث برنامج الشراكة ومشروعات التعاون مع منظمة اليونيدو

كتبت- شيرين صلاح:

عقد أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لقاء مع فاتوه حيضرة، نائبة المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"اليونيدو، والمدير الإداري للشراكات العالمية والعلاقات الخارجية بالمنظمة، والوفد المرافق لها.

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم السبت، شهد اللقاء استعراض برنامج الشراكة بين مصر واليونيدو، ومشروعات التعاون الحالية والمستقبلية بين الوزارة والمنظمة.

وقال الوزير إن اللقاء تناول آخر تطورات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، حيث تعد منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية شريكا رئيسيا في إعداد الاستراتيجية.

وأضاف سمير، أنه تم الإنتهاء من المرحلة الأولى للاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، وجاري العمل في المرحلة الثانية، حيث تعد الاستراتيجية نموذجا متميزا للتعاون والشراكة بين الوزارة والمنظمات الدولية ومجتمع الأعمال.

وأشار الوزير إلى حرص الدولة على تعزيز العمل المشترك مع الدول العربية الشقيقة فيما يتعلق بتحقيق التكامل الصناعي العربي وبما يسهم في توفير احتياجات الدول العربية وتكامل سلاسل القيمة وتعزيز الاستفادة من المقومات والموارد الطبيعية بالدول العربية.

وقالت فاتوه حيضرة، نائب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو"، إن المنظمة تدعم أولويات الحكومة المصرية فيما يتعلق بتحقيق التنمية الصناعية وبما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري.

وأشارت حيضرة، إلى حرص المنظمة على تعزيز التعاون العربي لاسيما في مجالات السياسات الصناعية والاستفادة من الخبرات الصناعية المصرية في تحقيق التكامل الإقليمي.

وأضافت أن المنظمة تقدر نجاح مصر في تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية Cop 27، كما تدعم الحكومة المصرية في مشاركتها بالمؤتمر القادم Cop 28 والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة.