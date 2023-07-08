التضامن: 1.4 مليار جنيه سنوياً لكفالة نحو 326 ألف يتيم



كتبت- دينا خالد:

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تقدم العون المالي والعيني لما يقرب من 326 ألف يتيم بإجمالي 1.4 مليار جنيه سنوياً.

جاء ذلك بالكلمة خلال كلمة الوزيرة أمام الملتقى السنوي لقيادات وزارة التضامن الاجتماعي والجهات التابعة لها، بحسب بيان من الوزارة اليوم السبت.

وأضافت القباج أن الوزارة عملت على زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بإجمالي مليون أسرة، ليصل عدد المستفيدين إلى 4.6 مليون أسرة بما يشمل حوالي 20 مليون مواطن.

وتابعت أنه تم تطبيق التوجيهات الرئاسية بزيادة قيمة الدعم النقدي الشهري بنسبة 25% من أصل قيمة الدعم ليصل متوسط الدعم إلى 600 جنيه شهرياً تقريباً.

وأشارت القباج إلى زيادة قيمة المعاشات المنصرفة سنويا لتصبح 295 مليار جنيه في عام 2022 مقارنة بإجمالي 86.5 مليار جنيه في 2014 بعدد مستفيدين ومستحقين للمعاشات بلغ 10.7 مليون مقابل 8.7 مليون عن ذات الفترة.

وعن برامج التمكين الاقتصادي التي تستهدف النساء، والعمالة غير المنتظمة، أوضحت القباج أنه تم دعم 413 ألف فرصة عمل خلال السنوات الأربعة الماضية منها 123 ألف في عام 2022، وتم تراكم رأس مال للمشروعات متناهية الصغر قيمتها 3.4 مليار جنيه.

وأشارت القباج، إلى أنه تم تنفيذ العديد من المبادرات التي تشمل مبادرة "بر أمان" التي تستهدف توفير إعانات وأدوات إنتاج لإجمالي 42 ألف من صغار الصيادين بتكلفة 52 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم مساعدات طارئة لأهالي شمال سيناء بإجمالي 42 مليون جنيه، ومبادرة "تتلف في حرير" التي تستهدف توزيع 2000 نول لصناع الكليم والسجاد.

وذكرت أن إجمالي عدد المستفيدين من المظلة الحماية الاجتماعية، والتي تضم العديد من الفئات مثل الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، يصل إلى أكثر من 200 ألف مستفيد بموازنة تتخطى 21 ألف من المواطنين بتكلفة تتخطى 300 مليون جنيه.



وأضاف القباج أنه تم إصدار حوالي 1.5 مليون من بطاقات الخدمات لذوي الإعاقة.