خريطة الأسعار اليوم: هبوط البيض وارتفاع الحديد.. وزيادة جديدة للذهب

كتبت- دينا خالد:

هبط سعر البيض الأبيض والأحمر في المزرعة اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، وارتفعت أسعار الحديد بينما تراجع الأسمنت بالأسواق، كما ارتفع سعر الذهب 30 جنيها للجرام اليوم حتى منتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

هبوط كبير في أسعار البيض الأبيض والأحمر اليوم السبت بالمزرعة

أسعار الدواجن الطازجة في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد وتراجع الأسمنت في الأسواق اليوم (موقع رسمي)

5 جنيهات للطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم السبت

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم السبت في سوق العبور

انخفاض الزيت واللحوم والجبن والأرز في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

30 جنيها للجرام.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الصعود بمنتصف التعاملات