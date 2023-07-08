30 جنيها للجرام.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الصعود بمنتصف التعاملات

كتبت- دينا خالد:

واصل سعر الذهب اليوم السبت في مصر ارتفاعه بمنتصف التعاملات، وزاد سعر الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق، بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب صعد بنحو 20 جنيها في بداية التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس، ليصل إجمالي الزيادة إلى نحو 30 جنيها خلال اليوم حتى الآن.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1467 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1886 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2200 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 2514 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 17600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا، عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1925 دولارا للأونصة بنهاية تعاملات أمس الجمعة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بزيادة 14.15 دولار، وبنسبة 0.74% مقارنة بنهاية يوم الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب



