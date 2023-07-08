انخفاض الزيت واللحوم والجبن والأرز في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار زيت عباد الشمس، والذرة، واللحوم الطازجة، والأرز، والفول السائب، والجبن الأبيض والرومي في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت مقابل مستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له.

وفي المقابل ارتفعت أسعار العدس المعبأ في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 26.96 جنيه، بانخفاض 65 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 37.64 جنيه، بارتفاع 74 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.9 جنيها، بانخفاض 10 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 63.05 جنيه، بانخفاض 1.53 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 21.83 جنيه، بزيادة 89 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.91 جنيها، بارتفاع 82 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 48.13 جنيه، بارتفاع 1.9 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 68.74 جنيه، بانخفاض 4.96 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.49 جنيه، بانخفاض قرش.

كيلو اللحوم الطازجة: 306.8 جنيه، بتراجع 4.82 قرشا.

كيلو الدواجن الطازجة: 91.42 جنيه، بارتفاع 44 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 26 جنيها، بانخفاض 2.08 جنيه.

كيلو الفول السائب:35.58 جنيه، بانخفاض 1.77 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 91.88 جنيه، بانخفاض 4.76 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 172.78 جنيه، بانخفاض 1.68 جنيه.

لتر اللبن السائب: 21.36 جنيه، بارتفاع 97 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 59.71 جنيه، بتراجع 45 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 26.62 جنيه، بانخفاض 48 قرشا.