أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم السبت في سوق العبور
كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية في سوق الجملة بالعبور، اليوم السبت عند نفس مستوياتها أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور.
ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.
أسعار السمك اليوم
تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 70 و75 جنيها.
ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.
وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 و95 جنيها.
وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 180 و280 جنيها.
وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 30 و160 جنيها.
وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 70 و170 جنيها.
ووصل سعر كيلو البوري إلى بين 80 جنيها و100 جنيه.
سوق مصراوى
-
6 نصائح عليك اتباعها قبل شراء سماعة أذن جديدةتفاصيل
-
أفضل لاب توب للعمل والدراسة.. بقسط شهري يبدأ من 178 جنيهاتفاصيل
-
أفضل ساعة ذكية مقاومة للماء لعام 2023 بأسعار تبدأ من 299 جنيهاتفاصيل
-
أفضل كابل USB للشحن السريع بأسعار تبدأ من 28 جنيهاتفاصيل
-
3 وصفات صحية وشهية يمكن إعدادها بالهاند بليندرتفاصيل
-
أفضل تلفزيون سمارت HD أقل من 4 آلاف جنيهتفاصيل
فيديو قد يعجبك: