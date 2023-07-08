ارتفاع أسعار الحديد وتراجع الأسمنت في الأسواق اليوم (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، وفي المقابل تراجع سعر الأسمنت.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38633 جنيها، بزيادة 259 جنيها.

سعر طن حديد عز: 29281 جنيها، بزيادة 462 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1904 جنيهات، بانخفاض 75 جنيها.