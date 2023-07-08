هبوط كبير في أسعار البيض الأبيض والأحمر اليوم السبت بالمزرعة



القاهرة - مصراوي:

انخفضت أسعار البيض الأبيض والأحمر في المزرعة 4 جنيهات للكرتونة، خلال تعاملات اليوم السبت، بحسب بيانات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على صفحته على فيسبوك، بينما استقر سعر البيض البلدي عند مستواه أمس.

كان سعر طبق البيض الأبيض تراجع جنيهين في الكرتونة خلال تعاملات أمس الجمعة، ليصل إجمالي انخفاضه إلى 6 جنيهات في يومين.

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض: 110.75 جنيه، بانخفاض 4 جنيهات.

سعر كرتونة البيض الأحمر: 115.75 جنيه، بانخفاض 4 جنيهات

سعر كرتونة البيض البلدي: 118.75 جنيه.

وعانى المستوردون والصناع خلال العام الماضي من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، بحسب مستوردين وصناع تحدثوا في وقت سابق لمصراوي، وهو ما أدى وقتها لارتفاع كبير في أسعار البيض مع قلة المعروض وارتفاع أسعار الأعلاف.