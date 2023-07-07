خريطة الأسعار اليوم: قفزة الحديد وتراجع اللحوم وتذبذب في سعر الذهب

القاهرة - مصراوي:

عاد سعر الذهب للزيادة بحلول منتصف تعاملات اليوم الجمعة، بعد تراجع كبير في بداية التعاملات، فيما قفزت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم مقارنة بأسعار أمس.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

سعر الذهب يعود للزيادة والجرام يرتفع 10 جنيهات بحلول منتصف التعاملات

تراجع كبير في سعر الذهب اليوم والجرام ينخفض 20 جنيها ببداية التعاملات

زيادة تقارب ألف جنيه للطن.. قفزة في أسعار الحديد بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

تراجع أسعار اللحوم وارتفاع الأرز والسكر في الأسواق بتعاملات الجمعة (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض الأبيض اليوم بالمزرعة جنيهين للكرتونة

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

ارتفاع متوسط أسعار الدواجن الطازجة بالأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور