سعر الذهب يعود للزيادة والجرام يرتفع 10 جنيهات بحلول منتصف التعاملات

القاهرة - مصراوي:

عاد سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر للارتفاع مع حلول منتصف التعاملات، وزاد سعر الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

وارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1480 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1860 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2170 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 2480 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وزاد سعر الجنيه الذهب إلى 17360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1915 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بزيادة 4.5 دولار، وبنسبة 0.19% خلال تعاملات اليوم الجمعة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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