زيادة تقارب ألف جنيه للطن.. قفزة في أسعار الحديد بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

القاهرة- مصراوي:

قفزت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، وزاد سعر الطن من الحديد الاستثماري بما يقرب من ألف جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38373 جنيها، بزيادة 955.96 جنيه.

سعر طن حديد عز: 38819 جنيها، بزيادة 162.53 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1979 جنيها، بزيادة 63.77 جنيه.