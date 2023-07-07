تراجع أسعار اللحوم وارتفاع الأرز والسكر في الأسواق بتعاملات الجمعة (موقع رسمي)

القاهرة – مصراوي:

ارتفعت أسعار الأرز السائب والمعبأ والجبن الأبيض والسكر في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة مقابل مستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له.

وفي المقابل انخفضت أسعار اللحوم الحمراء الطازجة والمكرونة المعبأة في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.61 جنيه بزيادة 3 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 36.90 جنيه، بارتفاع 32 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 22 جنيها، بارتفاع 6 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 63.84 جنيه، بانخفاض 1.85 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 20.94 جنيه، بزيادة 7 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.09 جنيها، بانخفاض 24 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 46.23 جنيه، بارتفاع 9 قروش.

لتر زيت الذرة كريستال: 75.70 جنيه، بارتفاع 1.64 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.50 جنيه، بانخفاض 5 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 310.9 جنيه بتراجع 29 قرشا.

كيلو الدواجن الطازجة: 90.98 جنيه، بارتفاع 46 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 28.08 جنيه، بارتفاع 2.32 جنيه.

كيلو الفول السائب:37.35 جنيه، بارتفاع 2.59 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 96.64 جنيه، بارتفاع 1.72 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 174.46 جنيه، بانخفاض 4.43 جنيه.

لتر اللبن السائب: 20.39 جنيه، بارتفاع 74 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 60.16 جنيه، بتراجع 2.86 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 27.1 جنيه.