أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

القاهرة - مصراوي:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الجمعة، عند مستوياتها أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2.5 و5 جنيهات.

البطاطس بين 6 و8.5 جنيه.

البصل بين 10 جنيه و13.5 جنيه.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات.

الجزر بين 5.5 و7.5 جنيه.

الفاصوليا بين 10 و14 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و4.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الملوخية بين 2 و4.5 جنيه، بارتفاع جنيه.

الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه.

البامية بين 16 و24 جنيها.

ورق العنب البناتي بين 19 و25 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الليمون البلدي بين 17 و27 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 12 و18 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 12 و20 جنيها.

الفراولة بين 7 و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 6 جنيهات و12 جنيها.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 16 و24 جنيها.

الخوخ البلدي بين 18 و35 جنيها.

مشمش صحراوي بين 20 و40 جنيها.

البرقوق بين 20 و60 جنيها.ش