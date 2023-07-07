انخفاض أسعار البيض الأبيض اليوم بالمزرعة جنيهين للكرتونة

القاهرة - مصراوي:

انخفضت أسعار البيض الأبيض في المزرعة بنحو جنيهين للكرتونة، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بحسب بيانات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على صفحته على فيسبوك، بينما استقر سعر البيض الأحمر والبلدي عند مستوى أمس.

وعانى المستوردون والصناع خلال العام الماضي من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، بحسب مستوردين وصناع تحدثوا في وقت سابق لمصراوي، وهو ما أدى وقتها لارتفاع كبير في أسعار البيض مع قلة المعروض وارتفاع أسعار الأعلاف.

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض: 114.75 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر: 119.75 جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي: 118.75 جنيه.