تراجع كبير في سعر الذهب اليوم والجرام ينخفض 20 جنيها ببداية التعاملات

القاهرة - مصراوي:

هبط سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض سعر الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

وهبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1440 جنيها للجرام.

وتراجع الذهب عيار 18 إلى 1851 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2160 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 2469 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 17280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1909 دولارات للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول تعاملات مساء الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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