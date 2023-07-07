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أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور

11:37 ص الجمعة 07 يوليو 2023

أسعار السمك اليوم

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القاهرة - مصراوي:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق الجملة بالعبور، اليوم الجمعة عند نفس مستوياتها أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 70 و75 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 و95 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 180 و280 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 30 و160 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 70 و170 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و100 جنيه.

سوق مصراوى

أسعار السمك اليوم المأكولات البحرية سوق العبور الموقع الرسمي لسوق العبور سوق الجملة بالعبور السمك البلطي

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