"مصر للألومنيوم" تخفض أسعار بعض منتجاتها خلال شهر يوليو

كتبت- شيرين صلاح:

قررت شركة مصر للألومنيوم خفض أسعار الشرائح واللفائف البادرة خلال شهر يوليو الجاري، وتثبيت باقي منتجاتها، بحسب خطاب الشركة الشهري.

وبحسب قائمة أسعار الشركة الجديدة للخام والتي حصل مصراوي على نسخة منها، سجل سعر طن السلك نحو 99150 جنيها، وبلغ سعر طن السلندرات نحو 86 ألف جنيه، وسجل سعر طن لفات الألومنيوم نحو 99500 جنيه، وهي نفس مستويات الأسعار خلال الشهر السابق، وذلك دون إضافة 14% قيمة مضافة.

بينما هبط سعر الطن شرائح بارد خلال يوليو الجاري إلى نحو 99 ألف جنيه مقابل 102 ألف جنيه الشهر الماضي، بينما بلغ سعر طن لفات البارد نحو 97 ألف جنيه خلال يوليو الجاري مقابل 100 ألف جنيه الشهر الماضي، دون إضافة 14% قيمة مضافة.

وتستحوذ شركة مصر للألومنيوم على نسبة كبيرة من إنتاج السوق المحلي للألومنيوم، ويُستورد باقي الاحتياجات من الخارج، وتصدر الشركة حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن.

وتعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته وسبائكه ومشتقاته ومشغولاته في الداخل والخارج وما يستتبع ذلك من عمليات أو أنشطة أخرى لازمة لهذا الغرض أو متعلقة به استيرادا وتصديرا.