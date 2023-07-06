سعر الذهب اليوم الخميس يهبط بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بحلول تعاملات المساء، وانخفض سعر الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

وهبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1453 جنيها للجرام.

وتراجع الذهب عيار 18 إلى 1869 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2180 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 2491 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 17440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1909 دولارات للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول تعاملات مساء اليوم الخميس، بتراجع 5.5 دولارا بنسبة 0.29%، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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