تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.6% إلى مستوى 17102 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس.
وتراجع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 2.66%، وانخفض مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2.29%.
وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 32.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 16.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 16 مليون جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.49% إلى مستوى 17380 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس.
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