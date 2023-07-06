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خريطة الأسعار: ارتفاع اللحوم وتراجع الدواجن والذهب يقلص خسائره

02:29 م الخميس 06 يوليه 2023

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار اللحوم والحديد اليوم الخميس مقارنة بمستوياتها أمس، وانخفضت أسعار الدواجن والفول السائب في الأسواق، بينما عاود سعر الذهب للارتفاع بمنتصف التعاملات مقلصا خسائره في بداية التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء وانخفاض الفول السائب بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم يعود للارتفاع بحلول منتصف التعاملات

ارتفاع أسعار الحديد اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البوري.. أسعار الأسماك اليوم الخميس في سوق العبور

أسعار البيض في المزرعة اليوم الخميس

ارتفاع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

تراجع متوسط أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

سوق مصراوى

خريطة الأسعار ارتفاع اللحوم الدواجن الذهب اسعار السلع

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