سعر الذهب اليوم يعود للارتفاع بحلول منتصف التعاملات

كتبت- دينا خالد:

عاد سعر الذهب اليوم الخميس في مصر، إلى الارتفاع بحلول منتصف التعاملات، وزاد سعر الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في الصباح، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا.

أسعار الذهب اليوم

وارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1460 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1877 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2190 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 2503 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 17520 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1917 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بمنتصف تعاملات اليوم الخميس، بزيادة 2.6 دولارا بنسبة 0.14%، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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