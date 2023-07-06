ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء وانخفاض الفول السائب بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار زيت الذرة واللحوم الحمراء الطازجة والجبن الأبيض والمسلى الصناعي في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس مقابل مستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له.

وفي المقابل انخفضت أسعار زيت عباد الشمس والفول السائب واللبن المعبأ، في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.58 جنيه، بانخفاض 5 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 36.58 جنيه، بانخفاض 23 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.94 جنيه، بارتفاع 32 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 63.13 جنيه، بانخفاض 1.95 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 20.87 جنيه، بانخفاض 9 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.33 جنيها، بارتفاع37 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 46.14 جنيه، بانخفاض 14 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 75.34 جنيه، بارتفاع 3.21 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.55 جنيه، بارتفاع 6 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 311.19 جنيه، بارتفاع 5.71 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 90.52 جنيه، بانخفاض 73 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 25.76 جنيه، بارتفاع 6 قروش.

كيلو الفول السائب: 34.76 جنيه، بانخفاض 1.01 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 94.92 جنيه، بارتفاع 2.92 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 178.89 جنيه، بارتفاع 37 قرشا.

لتر اللبن السائب: 19.65 جنيه، بارتفاع 17 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 63.02 جنيه، بارتفاع 1.04 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 27.1 جنيه، بانخفاض 1.06 جنيه.