ارتفاع أسعار الحديد اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، بينما تراجع سعر طن الأسمنت الرمادي بشكل طفيف.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37417 جنيها، بزيادة 335 جنيها.

سعر طن حديد عز: 38657 جنيها، بزيادة 24 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1915 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.