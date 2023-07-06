ارتفاع البوري.. أسعار الأسماك اليوم الخميس في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار السبيط والكاليماري والبوري، في سوق الجملة بالعبور، اليوم الخميس مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل انخفضت أسعار الجمبري.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 70 و75 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 و95 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 180 و280 جنيها، بارتفاع 20 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 30 و160 جنيها، بانخفاض 20 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 70 و170 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و100 جنيه، بارتفاع 5 جنيهات.