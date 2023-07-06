البورصة: السماح ببدء تداول سهم شركة "طاقة عربية" الأحد المقبل

القاهرة - مصراوي:

قررت البورصة السماح ببدء التداول على الورقة المالية "طاقة عربية" - التابعة لمجموعة القلعة - اعتبارا من جلسة تداول يوم الأحد المقبل 9 يوليو.

ووفقا لبيان البورصة اليوم الخميس، سيتم حساب سعر الفتح عند 0.50 جنيه للسهم (السعر المرجعي - القيمة الاسمية) وذلك بدون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها خلال تلك الجلسة فقط.

وأضاف البيان أنه سيتم التداول على الورقة المالية اعتباراً من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها بالسوق المدرجة به، وذلك شريطة نشر تقرير الإفصاح بغرض تداول أسهم الشركة في إحدى الصحف اليومية المصرية واسعة الانتشار الصادرة باللغة العربية.