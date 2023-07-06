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أسعار البيض في المزرعة اليوم الخميس

11:38 ص الخميس 06 يوليو 2023

أسعار البيض

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كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار البيض بأنواعه الثلاثة، خلال تعاملات اليوم الخميس، عند مستواه أمس، بحسب بيانات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على صفحته على فيسبوك.

وعانى المستوردون والصناع خلال العام الماضي من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، بحسب مستوردين وصناع تحدثوا في وقت سابق لمصراوي، وهو ما أدى وقتها لارتفاع كبير في أسعار البيض مع قلة المعروض وارتفاع أسعار الأعلاف.

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض: 116.75 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر: 119.75 جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي: 118.75 جنيه.

سوق مصراوى

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