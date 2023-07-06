ارتفاع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الطماطم والبطاطس والجزر والملوخية والكوسة والخيار البلدي والصوب، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، في سوق العبور لتجارة الجملة، وفي المقابل انخفضت أسعار البامية.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2.5 و5 جنيهات، بارتفاع 50 قرشا.

البطاطس بين 6 و8.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

البصل بين 10 جنيه و13.5 جنيه.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الجزر بين 5.5 و7.5 جنيه، بارتفاع 3 جنيهات.

الفاصوليا بين 10 و14 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و4.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها، بانخفاض جنيها.

الملوخية بين 2 و4.5 جنيه، بارتفاع جنيه.

الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات، بارتفاع 3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه، بارتفاع 1.5 جنيه.

البامية بين 16 و24 جنيها، بانخفاض جنيهين.

ورق العنب البناتي بين 19 و25 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الليمون البلدي بين 17 و27 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 12 و18 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 12 و20 جنيها.

الفراولة بين 7 و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 6 جنيهات و12 جنيها.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 16 و24 جنيها.

الخوخ البلدي بين 18 و35 جنيها.

مشمش صحراوي بين 20 و40 جنيها.

البرقوق بين 20 و60 جنيها.