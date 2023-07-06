البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الخميس
البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.17% إلى مستوى 17409 نقاط، مع بداية تعاملات اليوم الخميس.
وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.23%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.24%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.49% إلى مستوى 17380 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس.
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