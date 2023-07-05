لماذا ارتفعت أسعار البيض في الأسواق خلال الأيام الأخيرة؟

كتبت- دينا خالد:

شهدت أسعار البيض ارتفاعات متتالية خلال الأيام الماضية، وزاد سعر الكرتونة بقيمة بين 3 و4 جنيهات في المزرعة خلال أسبوع، بحسب بيانات صفحة اتحاد منتجي الدواجن على فيسبوك.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار البيض شهدت ارتفاعا بالمزرعة ليسجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 118 جنيها، وطبق البيض الأحمر نحو 119 جنيها، ليتراوح سعر طبق البيض بالأسواق بين 125 و130 جنيها باختلاف المناطق.

وأرجع السيد ارتفاع سعر البيض إلى زيادة الطلب على البيض مع دخول فصل الصيف، فضلا عن انتهاء بعض دورات الإنتاج وبدء دورات جديدة مما يؤدي إلى قلة المعروض من البيض، وهو ما ساهم في ارتفاع الأسعار.

وطالب السيد وزارتي الزراعة والتموين بعمل منظومة عادلة لتسعير البيض والدواجن.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات سابقة لشعبة الدواجن بالغرفة التجارية.