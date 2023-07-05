بعد دمج بي ومصاري.. إطلاق شركة "بساطة باي" للمدفوعات الالكترونية

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة بساطة القابضة، إطلاق "بساطة باي" والتي جاءت نتيجة لعملية التطوير والدمج بين شركتيّ "مصاري" و"بي".

وقالت الشركة، في بيان صحفي اليوم، إن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع الطلب القوي والمتزايد من مزودي الخدمات والتجار والشركات والمستهلكين على حلول الدفع الإلكتروني.

وتضم شبكة الشركة الجديدة أكثر من 160 ألف نقطة بيع، وبما يتجاوز 30 مليون عميل في 27 محافظة، بإجمالي إيرادات تجاوزت 50 مليار جنيه، بحسب البيان.

وأضافت الشركة أن "بساطة" تستهدف تبسيط المعاملات المالية لكل من الأفراد والتجار والشركات، لتقديم أحدث حلول الدفع الإلكتروني المبتكرة لعملائها.

وأشارت إلى أنه من خلال تطبيق "بساطة باي"، يمكن للأفراد الدفع الإلكتروني باستخدام هواتفهم على نظامي أندرويد وآيفون، وكذلك اختيار الدفع التلقائي بسهولة.

وأوضحت أن الماكينات المتواجدة في نقاط البيع الخاصة بـ"بساطة" في 27 محافظة في مصر تدعم استخدام رموز QR وتكنولوجيا NFCs، وبالتالي يستطيع التجار استقبال المدفوعات إلكترونيًا لتوفير تجربة دفع آمنة وأكثر سهولة لعملائهم، دون الحاجة لأي بطاقات بنكية أو كاش.

وقالت إنه من خلال شبكتها التي تضم عشرات الآلاف من نقاط البيع والمحافظ المميكنة، تلتزم "بساطة" بتمكين عملائها من الأفراد الذين يحتاجون إلى دفع فواتيرهم، وكذلك الشركات مع موردينهم والتجار في محلات السوبر ماركت والصيدليات الذين يحتاجون إلى منصات دفع إلكتروني موثوقة، والشركات التي تحتاج الدفع لمورديها بسرعة وكفاءة.

وأضافت أنه علاوة على ذلك، تقدم الشركة خدمات إضافية للسحب والإيداع النقدي Cash in and Cash out من خلال شبكتها من نقاط البيع المنتشرة في المحافظات، والتي يمكن العثور عليها في مراكز التسوق ومحلات السوبر ماركت والأكشاك ومحلات البقالة.

وقال كريم شحاتة، الرئيس التنفيذي لشركة بساطة، إن الشركة تركز على حلول الدفع الآمنة التي تتم بكل سهولة وفي ثوانٍ قليلة، وذلك لتمكين الشركات والتجار والأفراد على حد سواء، وتزويدهم بتقنية مالية متميزة للنجاح في التعاملات السريعة اليومية.

وأضاف أن "بساطة" تسعى لتلبية احتياجات العملاء وتوفير العديد من الخدمات المالية التي يصل عددها إلى أكثر من 1800 خدمة، ومنها خدمات الاتصالات وتحصيل فواتير المرافق ومعاملات الشركات وفودافون كاش والتعاملات عبر الإنترنت وتحصيل الأقساط المالية والخدمات الحكومية ومدفوعات الشركات وغيرها.

وأطلقت الشركة عدد من وسائل الدفع كماكينة المدفوعات الإلكترونية الذاتية بأماكن التجمعات العامة، والتي تتيح إمكانية سحب النقود ودفع الفواتير وتحويل الأموال، وهي خطوة أخرى نحو تحقيق رؤيتها في أن تكون المنصة المفضلة للدفع الإلكتروني لملايين العملاء، وفقا لشحاتة.

أوضح عثمان بدران، رئيس القطاع التسويقي لشركة بساطة، أن ماكينة الخدمة الذاتية (SST) هي عبارة عن جهاز بسيط جدًا، يمكن للشخص التعامل معه بمفرده مثل ماكينات الصرافة الآلية ومن خلاله يمكن دفع الفواتير والأقساط والاستفادة بكافة خدمات الشركة.

وتقدم شركة "بساطة باي" مجموعة متكاملة وشاملة من الخدمات بفضل شبكة نقاط البيع الموزعة على كافة محافظات الجمهورية، والتي تتضمن خدمات دفع فواتير الهواتف الأرضية والمحمولة وفواتير الإنترنت ومدفوعات النقل والتعليم، كالرسوم الجامعية والمرافق كالغاز والكهرباء والمياه، بالإضافة إلى خدمات تحويل الأموال والتبرعات والتقسيط والمدفوعات الإلكترونية وغيرها من الخدمات المتنوعة.

كما تقدم الشركة أيضًا عددا من الخدمات المالية الحكومية من خلال شراكات متنوعة مع هيئات وجهات حكومية مختلفة كشركات الكهرباء والغاز والمياه، والجامعات الحكومية ووزارة التعليم، وشركات التأمين والخدمات.