خريطة الأسعار: ارتفاع الدواجن والبيض وتراجع اللحوم.. والذهب يقلص خسارته

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار البيض الأحمر في المزرعة اليوم الأربعاء مقارنة بمستوياتها أمس، كما ارتفع متوسط أسعار الدواجن وانخفضت أسعار الحديد واللحوم اليوم الأربعاء، في الأسواق، بينما عوض سعر الذهب جزءا من خسائر الصباح بعد ارتفاعه بمنتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

ارتفاع متوسط أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

تراجع كبير في أسعار الحديد اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

76 جنيها للبلطي.. أسعار السمك اليوم الأربعاء في سوق العبور

4.5 جنيه للطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار العدس واللحوم وارتفاع الأرز المعبأ والمسلى بالأسواق اليوم

سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يقلص خسارته بمنتصف التعاملات