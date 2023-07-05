بعد التراجعات الأخيرة.. هل يرتفع سعر الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة؟

كتبت- شيرين صلاح:

يتوقع تجار للذهب عودة سعر المعدن الثمين في مصر إلى الارتفاع مرة أخرى بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة بعد التراجعات التي شهدها الفترة الأخيرة، بينما يرى آخرون أن تحركات سعر الذهب مرهون بسعر الدولار وتحركات الأسعار في البورصة العالمية.

هل يرتفع سعر الذهب؟

توقع نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، عودة سعر الذهب للارتفاع مرة أخرى تدريجيا خلال الفترة المقبلة خاصة بعد الهبوط الكبير في السعر خلال الفترة الماضية.

وهبط سعر جرام الذهب منذ بداية الأسبوع الجاري بنحو 80 جنيها حتى الآن، ليسجل اليوم الأربعاء نحو 2220 جنيها مقابل 2300 جنيه الجمعة الماضية، وفقا لقول نجيب.

وقال نجيب، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب سيعاود الزيادة مرة أخرى تدريجيا إلى مستوى 2500 جنيه.

بينما يرى لطفى منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تحرك سعر الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة مرهون بسعر الذهب بالبورصة العالمية، وسعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق.

وقال منيب إنه في حالة زيادة السعر بالبورصات العالمية سيشهد الذهب في مصر ارتفاعا، ونفس الأمر في حالة زيادة الدولار والعكس.

لماذا انخفض سعر الذهب في الفترة الأخيرة؟

ذكر منيب أن انخفاض الذهب بمصر خلال الأسبوع الجاري جاء نتيجة عدم حدوث تحرك بسعر الدولار بالأسواق مع بداية شهر يوليو الجاري، مشيرا "كان فيه توقعات إن سعر الدولار يزيد مع العام المالي الجديد ومع عدم حدوث ذلك بدأ سعر الذهب في السوق يتراجع مرة أخرى".

بينما يرى نجيب أن تراجع سعر الجرام مع بداية الأسبوع الجاري، جاء نتيجة تراجع الطلب على الشراء بعد الإقبال الذي شهدته فترة ما قبل عيد الأضحى.

وينصح لطفي منيب المواطنين بالانتظار قبل أي بيع أو شراء لحين استقرار سعر الجرام عند مستوى معين.