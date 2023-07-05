قبل استحواذ محتمل من سيدي كرير.. قيمة "ايثيدكو" تتخطى 33.5 مليار جنيه

القاهرة – مصراوي:

وافق مجلس إدارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك" على تقارير التقييم المالي للشركة وكذلك للشركة المصرية لإنتاج الاثيلين ومشتقاته "ايثيدكو"، وذلك في آخر تطور لصفقة استحواذ محتملة بين الشركتين.

ووفقا لبيان من سيدبك، للبورصة اليوم الأربعاء، فإن التقييم المالي للشركتين، أجرته شركة بيكر تلي للاستشارات المالية، باعتبارها مستشار مالي مستقل، لشركة سيدي كرير والشركة محل الاستحواذ "ايثيدكو".

وأوضحت الشركة، أن القيمة العادلة لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات بنهاية ديسمبر 2022، بلغت 23.13 مليار جنيه موزعة على 756 مليون سهم ليبلغ متوسط القيمة العادلة للسهم 30.6 جنيه.

فيما بلغت القيمة العادلة لـ "ايثيدكو" بنهاية ديسمبر 2022، بلغت 1.08 مليار دولار موزعة 13.86 مليون سهم ليبلغ متوسط القيمة العادلة للسهم 78.32 دولار.

وبحسب البيان، فإنه تم احتساب سعر الصرف لتحديد معامل المبادلة على أساس 30.9 جنيه للدولار، لتصبح القيمة العادلة لشركة "إيثيدكو " نحو 33.54 مليار جنيه.

وشركة NI CAPITAL هي مستشار عملية الاستحواذ على الشركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته - إيثيدكو، وهي التي قامت باختيار المستشار المالي المستقل والقانوني لعملية الاستحواذ.