سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يقلص خسارته بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء مصر بمنتصف التعاملات، وزاد سعر الجرام 7 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط في بداية تعاملات اليوم 17 جنيها، قبل أن يعود للارتفاع في منتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1480 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1903 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2220 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 2537 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 17760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1929 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بزيادة 4.2 دولار بنسبة 0.21%، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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