إعلان

BBC

76 جنيها للبلطي.. أسعار السمك اليوم الأربعاء في سوق العبور

11:56 ص الأربعاء 05 يوليو 2023

أسعار السمك اليوم

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار أصناف الأسماك والمأكولات البحرية، في سوق الجملة بالعبور، اليوم الأربعاء عند مستوياتها أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي بين 68 و76 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 و95 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 160 و260 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 30 و180 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 80 و180 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 75 جنيها و100 جنيه.

سوق مصراوى

أسعار السمك سوق العبور المأكولات البحرية

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market