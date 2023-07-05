تراجع كبير في أسعار الحديد اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأربعاء عند نفس مستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37083 جنيها، بانخفاض 1501 جنيه.

سعر طن حديد عز: 38633 جنيها، بانخفاض 600 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1919 جنيها، بتراجع 129 جنيها.