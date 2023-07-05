ارتفاع متوسط أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع متوسط أسعار الدواجن الطازجة اليوم الأربعاء، في الأسواق مقارنة بمستواه أمس، ليسجل نحو 91.25 جنيه، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.
ووفق بوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 77.26 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 104.84 جنيه بحد أقصى.
وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات سابقة لشعبة الدواجن بالغرفة التجارية.
وتسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وأزمة الاستيراد خلال الشهور الماضية، في نقص المعروض من الدواجن والبيض وقفزة كبيرة في أسعارها.
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